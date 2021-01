RUI VALIDO

César Mourão decidiu brindar os seus seguidores nas redes sociais com uma publicação especial. O humorista captou um momento ao lado do filho mais novo, Xavier, partilhando com os fãs uma fotografia dos pezinhos do menino, de quatro meses.

Reprodução Instagram, DR

De salientar que o menino, assim como Martim, de dois anos, é fruto do relacionamento de César Mourão com Joana Lousão. O humorista é ainda pai de Mariana, fruto de uma anterior relação.