Este sábado, 30 de janeiro, é dia de celebração para Daniel Oliveira. O diretor de programas da SIC comemora 40 anos. Uma data que Andreia Rodrigues, mulher do também apresentador do programa Alta Definição, fez questão de assinalar nas redes sociais com uma declaração de amor.

"Hoje, o homem, o pai, o amigo, o marido, o meu amor faz anos! 40! As palavras não sabem…só eu sei o que és para mim. Aqui, nesta nossa loucura, tão doce e cheia de amor, entre corridas, brincadeiras, pinturas, “cóciguinhas”, bolas e faz de conta...uma certeza: olho para ti e sei que será para sempre, por tudo o que já vivemos, pelas palavras que foram ditas e escutadas, os olhares trocados, os abraços apertados, pelo amor que gerámos e geraste em todos nós", começou por escrever na legenda de várias fotografias de Daniel Oliveira.

"Meu amor. Às vezes, viajo pelas memórias em que éramos só dois, sorriu...continuamos a ser um do outro e os sonhos que tivemos são hoje realidades e tornam o futuro um lugar incrível para morar, porque é entre sorrisos, amor e esta nossa loucura que nos vejo...e hoje a certeza de que o amor que nos rodeia é incomparavelmente maior", destacou ainda.



"É fácil fazer o tempo parar ao ver o amor que tens pela Alice, a forma como brincas com ela, o amor que tens pela Roma e pelo Rio....e de repente faz-se silêncio e nesse momento eu amo-te mais...é tão bom estar contigo, nessa simplicidade que o verbo estar nos dá. A Alice quis ficar com a última frase: “Pai amo-te daqui até ao céu...” - o resto tu já sabes! E entre um e outro pontapé da Inês, a Roma e o Rio pediram-me para dizer a todos que és o melhor pai humano do mundo e a Inês em breve saberá isso! Parabéns, meu (nosso) amor! Ah, a Alice tinha de terminar a frase, claro: “do meu coração!”", completou, referindo-se à filha mais velha do casal.

Recorde-se que Andreia Rodrigues e Daniel Oliveira estão juntos há cerca de dez anos, tendo trocado alianças em junho de 2017 numa cerimónia que decorreu no Palácio dos Seteais, em Sintra. Em maio de 2018, deram as boas-vindas à primeira filha, Alice, e a atualmente preparam-se para ser novamente pais de uma menina.