Whindersson Nunes prepara-se para aumentar a família. O humorista brasileiro anunciou esta quinta-feira, 28 de janeiro, nas redes sociais que aguarda o nascimento do primeiro filho, fruto do relacionamento com Maria Lina Deggan.

"Eu não sei se vais ser menino ou menina, mas eu quero que saibas que eu passei a minha vida inteira atrás do melhor para ti", começou por escrever na legenda de uma série de fotografias em que a companheira exibe a barriga de grávida.

"Penso tanto como o mundo vai estar quando tu nasceres, uma preocupação que eu não tinha comigo próprio", prosseguiu.

No final, Whindersson Nunes aproveitou ainda para se declarar à namorada. "Obrigado, Maria pelo melhor presente que eu já recebi em toda minha vida, eu amo-te tanto... Eu amo-te tanto, parece que vou explodir", completou.

Recorde-se que em abril do ano passado, o humorista anunciou o fim do casamento de dois anos com a cantora Luísa Sonza.