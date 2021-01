Maria Cerqueira Gomes continua a dividir a sua vida entre Lisboa e o Porto e, recentemente, num momento que raramente partilha, a apresentadora mostrou imagens dos dois filhos juntos.

“Queres os meus beijinhos?”, questiona João à irmã, Francisca, enquanto a apresentadora regista as imagens. Num outro momento, Maria Cerqueira Gomes mostra-se com menino e questiona: “Quem dá os melhores miminhos do mundo?“. “A mãe”, respondeu no vídeo ternurento que pode ver acima.