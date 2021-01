Instagram

Carolina Patrocínio partilhou nos Stories do Instagram um vídeo encantador do seu filho mais novo, Eduardo, de nove meses, a andar numa pequena vespa elétrica. Embora ainda não domine por completo e ainda precise da ajuda do pai, Gonçalo Uva, o menino mostrou-se bastante entusiasmado com a experiência. Ora veja:

De referir que Carolina Patrocínio e Gonçalo Uva são ainda pais de Diana, Frederica e Carolina.