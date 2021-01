Instagram

José Carlos Pereira faz parte do grupo de profissionais que, ao longo dos últimos meses, têm estado na linha da frente no combate à Covid-19. Como tal, pertence ao grupo dos prioritários para receber a vacina e já foi vacinado.

A notícia revelada pelo próprio nos Stories do Instagram, onde mostrou uma imagem do documento que comprova a administração da primeira dose do medicamento esta quarta-feira, 27 de janeiro. Ora veja:

