Carolina Patrocínio brinda muitas vezes os seus seguidores com fotografias da sua família, especialmente dos seus quatro filhos: Diana, Frederica, Carolina e Eduardo. Já o seu marido, Gonçalo Uva é mais contido nas partilhas que faz nas redes sociais, especialmente as que envolvem a sua vida privada, por isso sempre que o faz os seus fãs mostram-se encantados.

Há dois dias, o antigo jogador de râguebi publicou no Instagram uma fotografia encantadora com o seu filho mais novo, Eduardo, que completa um ano no próximo dia 20 de abril. Ora espreite:

Recorde-se que Carolina Patrocínio e Gonçalo Uva se casaram a 6 de julho de 2013 no Santuário de Nossa Senhora da Conceição, em Vila Viçosa, depois de cinco anos de namoro.