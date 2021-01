Reprodução Instagram, DR

Na última quarta-feira, 26 de janeiro, Leonor Poeiras usou as redes sociais para dar conta que se submeteu a ressonância magnética após ter detetado "uns caroços na maminha". Entretanto, no dia seguinte, a apresentadora voltou a recorrer ao Instagram para garantir que "está tudo bem" e apelar à prevenção do cancro.

"A todos aqueles que se preocuparam comigo desde ontem, queria descansar-vos, está tudo bem", começou por dizer numa série de vídeos publicados através da ferramenta Instastories.

"Ontem, de facto, falei sobre esse assunto porque faço prevenção. O intuito do meu direto era precisamente mostrar o valor da prevenção. Se não foste ao ginecologista no último ano, marca uma consulta. Vai! É óbvio que esta conversa é para as mulheres, mas não esquecer que 3% das pessoas que têm cancro de mama são homens. Essa era a minha mensagem", salientou.

"Não estou lavada em lágrimas, de facto caíram-me umas lágrimas durante a ressonância porque o barulho é tão ensurdecedor que me provoca profundas dor dentro do meu ouvido", frisou, lembrado que perdeu a audição do ouvido direito.

"Está tudo bem. E se ainda não foste ao ginecologista, vai", completou.