“Ter um ser de 4 anos apaixonada por mim e a contar os dias até eu chegar... é algo que não tem preço, não tem pandemia, não há ministros nenhuns que me tirem o ânimo e a alegria de viver enquanto cá estou. Boa quinta-feira a todos. Mantenham-se positivos”. Foi com esta mensagem e duas imagens da sua filha, Vitória, a riscar num pequeno calendário feito certamente com a ajuda da mãe, Sofia Cerveira, os dias até ao reencontro com o pai, que Gonçalo Diniz começou o dia.

O artista, de 48 anos, mudou-se temporariamente para a capital espanhola, onde está a fazer uma formação. A pandemia tornou as deslocações mais complicadas e as distâncias que antes eram curtas parecem agora mais longínquas com as restrições de circulação, mas nada parece demover o companheiro da apresentadora da SIC de abraçar a família no próximo fim de semana.