Sara Norte decidiu brindar os seus seguidores nas redes sociais com uma publicação especial. Esta terça-feira, 26 de janeiro, a atriz recuou no tempo e partilhou uma fotografia da sua infância em que surge ao lado do pai, Vítor Norte, e da mãe, Carla Lupi.

"Muito amor numa foto! 1985", pode ler-se na legenda da imagem.

Recorde-se que Carla Lupi morreu em julho de 2012 na sequência de um cancro nos pulmões.

Em agosto de 2020, Sara Norte perdeu também a irmã mais nova, Beatriz, após uma batalha de cerca de dois anos contra uma leucemia.