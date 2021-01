Reprodução Instagram, DR

A viver a primeira gravidez, Cecília Henriques tem partilhado a evolução da gestação com os seus seguidores nas redes sociais. Esta quarta-feira, 27 de janeiro, a atriz assinalou as 30 semanas de gravidez com uma declaração de amor dirigida ao companheiro, o músico Filipe Sambado.

"E este amor à bruta e sem banho tomado é tão ou mais instagramável que o teu, porque não existe uma maneira de amar, existem muitas e hão de existir ainda mais que muitas e infindáveis e todas válidas, quando há respeito", começou por escrever na legenda de várias imagens em que surge acompanhada pelo namorado, exibindo a 'barriguinha'.

"Para mim é este, com cristais de sono, com admiração um pelo outro, tesão de calças de pijama descaídas e cueca da avó", prosseguiu.

"Entretanto entramos nas 30 semanas e a nossa filha já é do tamanho de um repolho", completou.