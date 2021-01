Reprodução Instagram, DR

Esta quarta-feira, dia 27 de janeiro, Laura Figueiredo decidiu deixar uma declaração breve, mas muito especial, a Mickael Carreira.

A apresentadora partilhou uma fotografia onde surge de roupa de treino ao lado do companheiro, que está com uma indumentária do mesmo estilo. "Para sempre e mais um dia! Tu sabes", escreveu na legenda da publicação.

Recorde-se Sara Carreira, cunhada da antiga apresentadora do Fama Show, morreu num trágico acidente de viação no passado dia 5 de dezembro.