Instagram

Numa altura em que os números da Covid-19 em Portugal são cada vez mais alarmentes, Fernanda Serrano decidiu recordar a viagem romântica que fez com o seu atual namorado, o personal trainer Ricardo Pereira, em janeiro de 2020, antes do início da pandemia.

"Num paraíso, aos teus olhos, quando o Mundo ainda não sabia o que vinha aí", começou por escrever na legenda de uma fotografia captada pelo companheiro, em São Tomé e Príncipe.

Reprodução Instagram, DR

"Saudades da vida normal... aguentemo-nos com força e resiliência" , compeltou.

Recorde-se que Fernanda Serrano anunciou em junho de 2019 o fim o do casamento com Pedro Miguel Ramos ao fim de 15 anos de união. O ex- casal tem quatro filhos: Santiago, Laura, Maria Luísa e Caetana.