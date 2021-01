Rui Andrade está de luto. A irmã do cantor, Teresa Andrade, morreu este sábado, dia 23, vítima de cancro.

"Amo-te, até ao fim dos meus dias!", desabafou o também cantor, pelas redes sociais. Teresa Andrade lutava contra um cancro nos ovários que ter-se-á para o estômago. A irmã do artista foi operada em abril de 2019 e em novembro terá descoberto um cancro no ossos.

