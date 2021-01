Reprodução Instagram, DR

Dânia Neto usou as redes sociais, esta segunda-feira, 26 de janeiro, para fazer uma partilha especial sobre o filho, Salvador, de dois anos. A atriz partilhou com os seus seguidores as saudades que o menino tem da escola, numa altura em o país atravessa um segundo confinamento geral face à pandemia de Covid-19.

"O Salvador esta manhã disse-me: ' Mamã escola, Mamã " e o meu coração ficou pequenino ao perceber que ele tem saudades dos amiguinhos e da sua rotina", começou por escrever.



"O máximo que consigo é levar-te ao jardim, temos sorte, porque existem meninos que não tem essa possibilidade", completou.

Recorde-se que o menino é fruto do relacionamento da atriz com Luís Matos Cunha.