Reprodução Instagram, DR

Numa altura em que os números de infeções e mortes por Covid-19 no nosso país são cada vez mais alarmantes, Cláudio Ramos decidiu deixar um desabafo nas redes sociais. O apresentador confessou que, devido à pandemia, está afastado da filha, Leonor, há um mês.

"Faz hoje um mês que não estou fisicamente com a minha filha. Um mês entre um profundo mergulho no trabalho e um responsável confinamento", começou por escrever na legenda de um retrato seu e da filha.

"Tenho um profundo sentimento de culpa quando me dou conta que entre trabalho e vírus a minha filha de 16 anos não esteve com o pai uma única vez", frisou.



"Não serei único, nem caso raro. Mas custa! Às vezes custa ser crescido e ter a certeza de que o caminho não nos trará arrependimento. É muito nisso que tenho pensado. Nisso e nas saudades dos nossos lanches e passeios", completou.

Recorde-se que Leonor é fruto do casamento terminado do apresentador com Susana Moniz.