Durante a pandemia, Rosa Bela, a companheira de Carlos Areia, juntou-se à também atriz Patrícia Candoso e criou uma marca de roupa, a Cand&Bella. E para promover a mais recente criação, que resulta de uma parceria com a designer Ana Marques, a atriz revelou o seu lado mais sensual.

“Esta é a Rosa, vestida de EVA mas pode ser a Ana, a Joana, a Inês, qualquer uma de vocês! Ah sim, porque podemos ser ousadas, sensuais, apaixonadas, livres, podemos mostrar o que quisermos e sem preconceitos. Podemos simplesmente SER MULHER!”, começou por explicar Rosa Bela nas redes sociais, antes de esclarecer que a fotografia “não tem qualquer edição nem Photoshop e [que] foi propositado!”.

