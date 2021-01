1 / 9 Reprodução Instagram, DR 2 / 9 Reprodução Instagram, DR 3 / 9 Reprodução Instagram, DR 4 / 9 Reprodução Instagram, DR 5 / 9 Reprodução Instagram, DR 6 / 9 Reprodução Instagram, DR 7 / 9 Reprodução Instagram, DR 8 / 9 Reprodução Instagram, DR 9 / 9 Reprodução Instagram, DR

Luana Piovani tem-se mostrado reticente em mostrar o novo namorado nas redes sociais, tendo descrito apenas alguns pormenores sobre a cara-metade como ser brasileiro, tímido e muito reservado.

No entanto, esta segunda-feira, 25 de janeiro, a atriz surpreendeu os fãs ao revelar a identidade do companheiro. Luana mostrou uma série de fotografias com o namorado. "Lucas Bitencourt, te amo", escreveu, revelando assim o nome.

De acordo com o Estadão, o homem atua no ramo imobiliário em 'private equity', tendo como mais recente projeto um empreendimento de luxo na área vínicula de Alentejo.