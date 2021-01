Reprodução Instagram, DR

Esta segunda-feira, dia 25 de janeiro, Carolina Deslandes recorreu às redes sociais para contar que não conseguiu ficar indiferente ao que viu depois de ter ido ao supermercado no Chiado, em Lisboa.

"Hoje fui às compras ao supermercado aqui no Chiado. Voltei com menos 3 pães, duas sacas de fruta e sem o meu casaco", começou por dizer.

"Dei literalmente o meu casaco a uma senhora que estava de top a dormir na rua. Agora com as ruas vazias, não ha desculpa para não ver a pobreza. É um murro no estômago vermos isto. Principalmente num inverno tão rigoroso e com o mundo neste estado de desespero", contou a cantora. E acrescentou: "Como é que podemos ajudar? Enviem-me por favor associações que estejam a recolher bens para distribuir. Estou à vossa disposição."

O gesto solidário da artista foi muito elogiado pelos seguidores, que atenderam ao pedido: "Faltam pessoas neste mundo com a tua bondade..... É tão triste ver pessoas a passar necessidades", escreveu um internauta. "Mais pessoas como tu no mundo", disse outro.

"Existem poucos seres tão maravilhosos como tu no mundo! Nossa Carolina. Um orgulho, uma inspiração!", comentou um terceiro.