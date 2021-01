Instagram

“Vir ao hospital é um duplo reality check para mim. Vivo os meus dias com uma vontade aguerrida de voltar à normalidade, à Isaura pré-diagnóstico, mesmo sabendo que essa Isaura já não existe. Transformei-me de tantas formas e tantas vezes que não conseguiria por em palavras aqui, no Instagram. Este é o primeiro reality check: o cancro da mama é um processo de uma vida inteira, literalmente”, começou por desabafar Isaura, de 31 anos, que foi diagnosticada com cancro da mama em fevereiro de 2020.

“O segundo, e que achei importante partilhar convosco, é o ambiente de cansaço e desespero que se sente no Hospital Santa Maria. Entre consulta médica e tratamento houve tempo para falar com médicos e enfermeiros sobre o cansaço, o desespero e falta de noção da maioria das pessoas. Ao que parece estão a construir mais um barracão para acomodar os casos covid que atingiram hoje um número astronómico. Aqui na oncologia já houve enfermeiros recrutados para apoiar os serviços que colapsam. Hoje, nas próximas semanas, é mais importante do que nunca não facilitar, não abusar da sorte, não ter comportamentos que comprometam a segurança de todos”, acrescentou ainda sobre o ambiente de tensão que se vive na unidade hospitalar onde está a ser seguida em exigentes tempos de pandemia.

Este desabafo foi partilhado no Instagram no final da semana passada e, por isso, Isaura deixou também um apelo aos portugueses para que não deixassem de expressar a sua opinião nas urnas de voto este domingo, 24 de janeiro. “Queria também relembrar que as devidas precauções com material de proteção individual, higienização e distância social permitem a deslocação ao local de voto no domingo. Não é contraproducente querer a segurança de todos, não contribuir para que a pandemia escale e ainda assim ir votar. Tudo é importante e é possível, no meu ponto de vista. Ir votar para evitar fascismo, racismo, xenofobia, machismo e misoginia também é uma questão de sobrevivência. Vai correr tudo bem!, vamos continuar (mais) focados!”, alertou.

De referir que Marcelo Rebelo de Sousa foi reeleito Presidente da República com 60,7%, seguido de Ana Gomes (13%), André Ventura (11,9%), João Ferreira (4,3%), Marisa Matias (4%), Tiago Mayan Gonçalves (3,2%) e Vitorino Silva (2,9%).