Reprodução Instagram, DR

Depois de revelar que foi diagnosticada com cancro da mama, Joana Cruz quis tranquilizar os seguidores e explicou que na sexta-feira, dia 22 de janeiro, tinha realizado a segunda quimioterapia.

"Em casa. Como deve e tem de ser, agora ainda mais. Segunda quimioterapia feita ontem estou a sentir-me lindamente, rodeada de amor e flores incríveis", começou por escrever a radialista na legenda da fotografia acima onde esboça um enorme sorriso.

"Sigo tranquila, sem sintomas e a sorrir, como muitas mulheres me dizem para não deixar de o fazer. Como outras tantas dizem: força já passei por aí e cá estou! Para as companheiras que estão no mesmo processo, estamos juntas. E seremos sempre mais fortes! Obrigada a todos pelo carinho e bom dia de reflexão!!", rematou.