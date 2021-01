Instagram

“Quando decidimos que a Esperança teria um gato como seu fiel amigo pensamos logo que haveria aqui uma oportunidade de ajudar e escolhemos um ‘actor’ de quatro patas que precisasse de uma família de adopção. O nosso gato Baltazar, terminada agora a sua participação na nossa série, está prontinho para brilhar aí em vossa casa... usem este e-mail e enviem-nos toda a vossa informação, se tem outros animais de estimação e digam-nos porque podem ser a família se sonho do nosso ‘Baltazar’, isto claro, com a promessa de numa segunda temporada da série vocês não nos cobrarem mais do que ele exige, que é apenas... muito amor. [email protected]”, escreveu César Mourão no Instagram, na esperança de encontrar um novo lar para o animal.

