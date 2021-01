Instagram

A Covid-19 chegou ao nosso país há quase um ano e, desde então, impôs muitos limites aos contactos com familiares. No caso de Sofia Nicholson, que tem a mãe a viver em França, esse afastamento torna-se ainda maior e foi precisamente sobre isso que a atriz desabafou nas redes sociais.

“Hoje diz que os ingleses celebram o National Hugging Day [Dia Nacional do Abraço]. A bifa que há em mim não podia deixar passar o dia. Há mais de um ano que não abraço a minha mãe. Por motivos de trabalho até se compreende, por causa de um vírus que a indisciplina não deixa erradicar, custa horrores. Podia ter aproveitado esta fase ‘entre projetos’ para ir visitá-la a França, conhecer a sua nova casinha e ajudá-la a instalar-se, brincar como tanto gostamos em bricolage e decoração, passear a pé até a casa do tiozão, ir comer ostras à beira-mar de uma praia da Normandia”, começou por escrever no Instagram.

“Neste momento, já não culpo o vírus; culpo sim a casmurrice, a inconsciência, o egoísmo, o assobiar para o lado. Falta de respeito total pela vida do outro. Falta de consciência colectiva. Quantos como eu gostavam de abraçar os seus e não podem? Vá lá pessoas, um esforço; por vocês, por todos! Vamos juntos rumo aos abraços que tanto nos fazem falta!”, apelou ainda.