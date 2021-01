Gigi Hadid foi mãe pela primeira vez em setembro do ano passado, fruto do seu relacionamento com Zayn Malik. Esta semana, de forma discreta, manequim internacional deu a conhecer o nome da filha.

“Mãe de Khai”, acrescentou Gigi Hadid na biografia que tem associada à conta do Instagram. Khai é um nome de origem vietnamita, que tanto pode ser usado pelo sexo masculino como feminino. "Nobre", "o escolhido" e "real" representam o seu significado.

Recentemente, a modelo revelou que desfilou neste evento de moda, grávida, sem ninguém saber, e adiantou o que comia nos bastidores.