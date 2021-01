Reprodução Twitter, DR

Charles Spencer, irmão da princesa Diana, partilhou nas redes sociais uma fotografia antiga para assinalar o aniversário da mãe. Frances Shand Kydd, que morreu em 2004, completaria 85 anos esta quarta-feira, dia 20 de janeiro. No retrato, que está em Althorp, a casa ancestral da família Spencer, Frances posa com um vestido azul.

"A minha mãe neste seu 85º aniversário. Ela nasceu em Sandringham, Norfolk, no mesmo dia em que o Rei George V morreu - na mesma paróquia. Ela morreu 3 dias após o 50º aniversário do seu casamento com o meu pai", escreveu no Twitter, partilhando uma outra imagem da mãe que pode ver abaixo.

Os internautas ficaram fascinados com o retrato devido à íncrivel semelhança com a mãe do príncipe William e príncipe Harry. "De quem a princesa Diana herdou a sua beleza, pode-se ver as semelhanças. Linda senhora", comentou um internauta. "Que beleza... muito parecida com Diana", afirmou outro.

"Lindo. Posso ver de onde Diana tirou os seus 'looks' deslumbrantes", disse um terceiro.

Recorde-se que Diana teve um relacionamento muito difícil com a mãe e jurou nunca mais falar com a progenitora após uma série de conversas chocantes antes da sua morte. O mordomo e amigo íntimo de Diana, Paul Burrell, afirmou que Frances chamou Diana de prostituta e lançou um "ataque pessoal cheio de ódio aos homens" com quem a filha estava a namorar e as suas crenças religiosas.

Reprodução Instagram, DR