Esta quarta-feira, dia 20 de janeiro, Chrissy Teigen partilhou um vídeo do acidente que lhe aconteceu após comer um doce. A mulher de John Legend explicou que perdeu um dente após ingerir um snack da marca 'Fruit Roll-Up, um alimento à base de pectina com sabor de frutas enrolado num tubo.

"Acabei de perder o meu dente num Fruit Roll-Up", afirmou a modelo, mostrando o dente.



No entanto, no Twitter, alguns internautas não ficaram contentes com a publicação de Chrissy e fizeram comentários sarcásticos. "Um 'Fruit Roll-Up'? Muitos de nós não temos 'Fruit Roll-Up' neste momento difícil. Tenta reconhecer o quão privilegiada és por teres a oportunidade de perder um dente enquanto muitos de nós apenas perdemos os dentes numa fruta normal!", escreveu um seguidor.

"A sério? Não sabes que estamos todos a sofrer aqui por causa da pandemia e aqui estás tu a contar-nos como és privilegiada por comer 'Fruit Roll-Up' sem dentes", afirmou outro.

Axelle/Bauer-Griffin