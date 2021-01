1 / 7 Instagram 2 / 7 Instagram 3 / 7 Instagram 4 / 7 Instagram 5 / 7 Instagram 6 / 7 Instagram 7 / 7 Instagram

“Em todas as guerras há sempre quem resista. Por conta da solidariedade, do amor e empatia pelos outros. Não deixemos sozinhos os mais vulneráveis. Não podemos abandonar os que ficam para trás. Ninguém pode ficar para trás. Que o medo não mate a cidadania!”, escreveu José Carlos Malato no Instagram, onde partilhou várias imagens do momento em que distribui bens alimentares a pessoas a viver na rua.