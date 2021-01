Presley Ann

Foi numa transmissão ao vivo no Instagram que Zayn Malik falou sobre a sua nova música para promover o seu novo álbum 'Nobody is Listening', mas os internautas ficaram mais surpreendidos com o seu forte sotaque de Bradford (Inglaterra).

Muitos admitiram que esta era a primeira vez que o ouviam a falar. "Esperem este é o sotaque dele?", questionou um seguidor, citado pelo Mirror. "Não era assim que eu esperava que Zayn soasse", acrescentou outro. "É incrível como as pessoas nunca tenham ouvido Zayn falar", afirmou um terceiro.

No entanto, o sotaque não foi o único tema de conversa após o direto aparentemente gravado em Nova Iorque, feito às 6h da manhã (11h em Portugal). No vídeo, o ex-membro do 'One Direction' tem a música altíssima, come pizza, fuma um cigarro e bebe cerveja. Foi portanto o comportamento incomum (pelo menos público) do artista de 28 anos que deixou os fãs preocupados.

Recorde-se que Zayn e a namorada, Gigi Hadid, foram pais de uma menina, cujo nome ainda não foi revelado, há quatro meses.