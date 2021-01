Maja Hitij

Diz-se que "a vingança é um prato que se come frio" e parece que Greta Thunberg levou essa expressão à letra. A ativista de 18 anos esperou mais de um ano para dar a resposta perfeita e gozou com Donald Trump.

O político embarcou pela última vez no Marine On, helicóptero oficial do chefe de Estado americano, em direção à Florida, deixando para trás um legado de tumultos, e foi exatamente essa a imagem que a ambientalista publicou no Twitter, deixando uma legenda irónica.

"Ele parece um velho muito feliz ansioso por um futuro brilhante e maravilhoso. Tão bom ver algo assim!", escreveu. Qual a razão desta frase? É que estas foram as exatas palavras que Trump usou para se dirigir a Greta em setembro de 2019 quando esta estava em lágrimas durante o discurso na cimeira do clima das Nações Unidas.

A publicação foi partilhada mais de 59 mil vezes e tem milhares de comentários a elogiar Greta. "Quando foste superado pela Greta Thunberg, gostei de ver o Trump partir", escreveu um internauta. "Bem jogado", afirmou outro.