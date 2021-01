1 / 3 Reprodução Instagram, DR 2 / 3 Reprodução Instagram, DR 3 / 3 Reprodução Instagram, DR

Mafalda Sampaio testou positivo à COVID-19. A influencer fez essa revelação nas redes sociais esta terça-feira, dia 19.

"Apesar de todos os cuidados que tive, não foram suficientes. A única pessoa que vem a minha casa com frequência trouxe o vírus, mesmo não tendo estado em contacto com nenhuma pessoa positiva. Não sabemos como aconteceu nem nunca iremos saber. Pode ter sido no supermercado, na mercearia, ou em qualquer outro lugar", começa por contar.

Mafalda Sampaio adianta ter recusado almoços e brunches fora de casa, ainda antes de fazer o teste, explicando que assim que soube que a pessoa que lhe transmitiu o vírus teve sintomas ligeiros, cancelou todos os seus compromissos. "Fico feliz que o meu comportamento tenha posto um fim a esta cadeia de transmissão", sublinhando a importância de uma atitude consciente.

"Os meus sintomas são muito leves e hoje, no 4-ºdia já me sinto bem ao ponto de fazer a minha vida normal. Mas vou continuar fechada no closet, para não transmitir o vírus ao Guilherme nem à Madalena. Protejam-se e mantenham o vosso núcleo o mais pequeno possível", acrescentou em modo de alerta.