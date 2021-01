Emily Ratajkowski está grávida do primeiro filho. Nas redes sociais, a famosa modelo que vive uma relação com Sebastian Bear-McClard posou de biquíni exibindo a sua barriga com orgulho.

No vídeo que pode ver acima, a manequim usa um biquíni nude da coleção que criou (cada peça custa cerca de 71 euros).

Considerada um sex icon, Emily confessou à GQ britânica que ser modelo foi uma forma de ganhar dinheiro e estabilidade financeira, mas a fama veio também e não foi tudo um mar de rosas. "Penso que, para mim, a maneira como uso a minha imagem e como modelo e como capitalizo isso tem muito a ver com sobrevivência, ao invés de uma representação de quem eu sou", disse.