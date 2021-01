Ana Marques desabafou nas redes sociais sobre o comportamento e o incumprimento das regras em contexto de pandemia. A apresentadora relatou ainda um episódio inesperado que viveu na rua.

"Hoje quebrei", começou por contar a apresentadora, antes de assumir que apesar de ansiosa, tem aguentado bem as restrições impostas pelo Governo e o confinamento. Depois adiantar que queria ver escolas, tribunais e eleições adiadas, o rosto da SIC descreveu um episódio lamentável.

"E com estas coisas todas que hoje em atormentaram o pensamento… Parei numa passagem de peões para dar passagem a uma senhora dos seus 60 e picos, reparei que não levava máscara. Nem no pescoço, nem pendurada na orelha, nem no cotovelo. Nada. Fiz-lhe, de dentro do meu carro, um gesto que traduzia em mímica: ‘Minha senhora, falta-lhe a máscara’. Isto foi o que recebi de volta…", conta Ana Marques, acrescentando que a resposta da senhora se traduziu num gesto obsceno com o dedo médio.

