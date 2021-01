Instagram

Oceana Basílio decidiu recuar no tempo, mais concretamente até à sua adolescência, e brindou os seus seguidores nas redes sociais com uma fotografia dos tempos em que começou a dar os primeiros passos no teatro profissional.

"Tenho poucas fotografias dos 16, 17 anos. Lembro agora perfeitamente do dia em que a tirei, foi em Lisboa no Amoreiras, adorava aquele colar. Detestava o meu cabelo por só ter caracóis à frente, coisas de adolescente, achava que devia ser todo liso ou todo encaracolado, achava sempre o meu nariz pequeno de mais, enfim as inseguranças dos 16 anos, mas dentro de mim sentia que tinha todas as certezas do Mundo", começou por escrever na legenda da imagem.

Reprodução Instagram, DR

"Estava a começar os primeiros passos no teatro profissional...O mais importante, a liberdade que sentíamos nesse momento, os nossos sonhos os objetivos...Os Amigos fortes e Unidos. Concretizamos muitos desses sonhos e outros perderam-se ou transformaram-se . Perdemos amigos, criámos famílias, os amigos verdadeiros continuam. Continuo a sentir-me aquela menina de 16 anos cheia de sonhos e momentos bonitos por viver", acrescentou.

Entretanto, entre os vários comentários à publicação, não faltaram elogios à beleza da atriz. "Sempre tão linda"; "Tão bonita e a tua menina é a tua cara" ou "Uma boneca, com um cabelo lindo", pode ler-se entre os vários comentários deixados pelos internautas.