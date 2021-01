Cintia Dicker mostrou esta terça-feira, dia 19 de janeiro, vários vídeos na sua conta de Instagram onde se mostra no aeroporto de Frankfurt, na Alemanha, a caminho de Lisboa, onde mora com Pedro Scooby. No entanto, alguns seguidores ficaram indignados pelo facto da modelo estar a viajar em plena pandemia.

Em resposta aos internautas, Cintia decidiu explicar a razão. "Deixem-me só explicar para vocês rapidinho porque recebi algumas mensagens a dizer que eu deveria ficar em casa, que não é hora de viajar. Eu entendo as vossas mensagens, mas deixem-me só explicar-vos: as contas chegam todos os meses, eu não consigo trabalhar de casa, o meu trabalho faz-me viajar", disse.

A manequim de 34 anos aproveitou também para dizer que a indústria da moda está a passar por problemas devido à Covid-19. "E que bom que apareceu este trabalho porque realmente está muito difícil para nós", contou.

Cintia quis descansar os seguidores e garantiu que estava a tomar todas as precauções. "Quero deixar claro que a equipa inteira faz o teste, os cuidados são surreais. Graças a Deus, os clientes com quem eu estive a trabalhar durante a pandemia foram 100% cuidadosos. A maquilhadora passa-me a maquilhagem. Quando tem mais modelos, cada uma tem o seu estojo. O bom é que nós estamos a ganhar maquilhagem. Estou a guardar tudo. Nós temos que trabalhar porque a conta tem que se pagar", completou.

Reprodução Instagram, DR