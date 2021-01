Instagram

A viver dias difíceis desde que surgiram na imprensa nacional notícias acerca da alegada condenação da sua mãe a sete anos de prisão pelo crime de burla qualificada, Sara Barradas optou por não comentar abertamente o assunto. Contudo, a atriz deixou nas redes sociais uma mensagem enigmática que motivou muitos comentários de apoio.

“Eu não quero palavas nem insinuações, porque palavras se vão ao vento, e insinuações se acabam com o tempo. (Carlos Drummond de Andrade) Confinemos”, pode ler-se numa imagem partilhada pela mulher de José Raposo no Instagram.

“Podes contar com o nosso apoio. E é verdade... As palavras se vão ao vento e insinuações se acaba com o tempo. Beijinhos”, “É isso meu amor”, “Força Sara” e “Força e cabeça erguida”, são apenas alguns dos comentários deixados pelos seus admiradores.

