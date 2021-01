Rich Fury

Kylie Jenner publicou um vídeo na sua conta de Instagram onde mostra a casa de banho luxuosa da sua mansão em Los Angeles, mas tornou-se alvo de piadas nas redes sociais devido à baixa pressão de água do chuveiro. Sim, isso mesmo.

“Olha a pressão da água e o tamanho do chuveiro. Alguém precisa passar o telefone de um encanador para esta rapariga”, brincou um internauta no Twitter, citado pelo Mirror. “A pressão da minha água é melhor do que a da Kylie”, comparou outro.

Recorde-se que em 2020 a 'socialite' ficou na 29ª posição da lista de mulheres mais ricas do mundo que acumularam a própria fortuna, isto é, sem ter herdado o montante de outra pessoa.

Até ao momento a celebridade de 23 anos não fez quaisquer comentários sobre o assunto.