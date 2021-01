Instagram

“Graças a Deus, tanto tempo depois voltei a te abraçar… Momentos que me sabem pela vida toda. Resta agradecer… E dizer que só o amor pode salvar o mundo… Mais amor por favor, mais amor!!!!”, escreveu Katia Aveiro no Instagram, na legenda de uma fotografia onde surge a beijar e abraçar o seu irmão Cristiano Ronaldo.

A viver no Brasil, a empresária passou as últimas semanas em Lisboa e na Madeira e ainda antes de regressar a casa com o companheiro, Alexandre Bertolucci Jr. e a filha de ambos, Valentina, de 18 meses, ainda foi a Turim, Itália, visitar o irmão, Georgina Rodríguez, e os quatro sobrinhos, Cristiano, Eva, Mateo e Alana.