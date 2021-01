Rui Valido

Carolina Patrocínio decidiu brindar os seus seguidores nas redes sociais com uma publicação especial. Na noite deste domingo, 17 de janeiro, a apresentadora partilhou com os fãs uma enternecedora fotografia do marido, Gonçalo Uva, e o filho mais novo do casal, Eduardo, de quase nove meses.

Na imagem, é possível ver pai e filho a dormir lado a lado. Um momento de pura ternura que não deixou Carolina Patrocínio indiferente.

Reprodução Instagram, DR

Recorde-se que além do menino, o casal é pai de Diana, de seis anos, Frederica, de quatro, e Carolina, de dois.