Em Portugal, depois de vários meses no Brasil ao lado do namorado, Carolina Loureiro não esconde as saudades de Vitor Kley. Este sábado, 16 de janeiro, a atriz usou as redes sociais partilhar um vídeo em que se mostra a cantar ao lado do artista brasileiro, aproveitando para se declarar.

"O melhor de mim“, escreveu o rosto da SIC na legenda da publicação, que 'derreteu' os internautas.

"Os mais queridos", comentou uma internauta, seguindo-se comentários como: "Nunca vi conexão tão verdadeira. Que Deus abençoe e conserve este lindo amor" ou "Vocês são tudo".

Por seu turno, também Vitor Kley reagiu ao vídeo da namorada. "Minha parceirinha para tudo e para sempre. Sinto muito a tua falta. Te amo", pode le-se.