No dia em que a filha completa sete meses de vida, Orsi Fehér decidiu brindar os seus seguidores nas redes sociais com uma publicação especial. A antiga apresentadora do Fama Show partilhou uma fotografia da pequena India.

"Sete meses com três dentes", escreveu a manequim na legenda da imagem em que a menina surge sorridente.

Recorde-se que a bebé é fruto do relacionamento de Orsi Féher com um jornalista sueco, com quem vive em Cannes França. Apesar de ter partilhado alguns vídeos com companheiro nas redes sociais, a modelo tem optado por manter resguardada a identidade deste.