Reprodução Instagram, DR

João Baião usou as redes sociais esta quinta-feira, 14 de janeiro, para informar que testou positivo à Covid-19. Entretanto, minutos depois, o apresentador mostrou a imagem de uma videochamada com a amiga de longa data, Tânia Ribas de Oliveira, que também já esteve infetada com o novo coronavírus.

"Estive a ter aulas de covid com a catedrática no assunto. Ah ah ah! Muito obrigado meu Amor, minha Tânia! Não podemos dar confiança a este vírus, mas temos mesmo que cumprir todas as regras de segurança. Protejam -se", escreveu.

Entretanto, a apresentadora reagiu à publicação, em seguida. "Daqui a nada estás livre, meu Amor. Há mais aulas amanhã", pode ler-se.

Reprodução Instagram, DR