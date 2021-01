Vera Fischer decidiu brindar os seus seguidores nas redes socias com uma publicação especial. A atriz recordou a sua segunda gravidez com uma fotografia captada na reta final da gestação.

"1992. "Quase a dar à luz o meu Gabriel", escreveu.

Reprodução Instagram, DR

De salientar que Gabriel, atualmente com 28 anos, é fruto do a antigo relacionamento de Vera Fischer com o também ator Felipe Camargo. A atriz é ainda mãe de de Rafaela, de 41 anos, fruto da relação com Perry Salles.