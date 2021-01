Instagram

“CULTURA ENCERRADA. Mais uma travessia no deserto, mais um mês de incertezas e sem garantias. Mais um completo abandono desta classe gigantesca e que tanto contribui financeira e emocionalmente. E na crista da onda é o silêncio, a falta de debate, discussão e sensibilidade por parte do ministério que nos representa.

Falo em nome de todos e não peço mais do que outras áreas, porque todas são importantes, cada uma à sua maneira. Mas pedimos as mesmas exceções possíveis e executáveis como acontece para a restauração e o comércio. Como o regime de takeaway e alguns estabelecimentos autorizados. Nem que seja 5% de abertura, já é uma luz ao fundo deste túnel infinito para muitos que vivem na escuridão”, escreveu Diogo Piçarra nas redes sociais, depois do Governo anunciar as novas medidas para o novo confinamento que começa já esta sexta-feira, 15 de janeiro.

