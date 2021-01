Já falta pouco para José Carlos Pereira e Inês de Góis darem as boas-vindas ao primeiro filho em comum. Entretanto, o ator e a companheira preparam os últimos pormenores para a chegada do pequeno Tomás, incluindo o quarto do menino, que fizeram questão de mostrar nas redes sociais.

"Já está quase, quase e apesar de ainda não estar totalmente pronto, já dá para ver qualquer coisinha", escreveu Inês de Góis na legenda de um dos vídeos partilhados na sua página de Instagram.

Recorde-se que José Carlos Pereira prepara-se para experienciar a paternidade pela segunda vez. O ator já é pai de Salvador, fruto do anterior relacionamento com Liliana Aguiar.