Esta quarta-feira, 13 de janeiro, e de celebração para Orlando Bloom. O ator comemora 44 anos. Uma data que a companheira, Katy Perry fez questão de assinalar nas redes sociais com imagens únicas do casal.

"Feliz 44.º aniversário, meu amor, pai brilhante da minha Dove e um espelho que vê e reflete aquilo que eu não consigo ver", começou por escrever.

"Estou tão grata por a minha lua ter encontrado o teu sol", completou.

Recorde-se que o casal deu recentemente as boas-vindas à primeira filha em comum, a pequena Daisy Dove. O ator é também pai de Flynn Christopher, de nove anos, fruto do anterior casamento com a manequim Miranda Kerr.