“Mais um excecional que partiu. Um pensador e um poeta com o coração do tamanho da Sé. Nos olhares, nos gestos e na forma como abraçava ou servia o vinho via-se sempre um prazer enorme de viver e ser boa pessoa, na paz, no bem, viver nas e das coisas que importam. Foi e será sempre uma inspiração para todos os que se cruzaram com ele. Fica a obra. Um apertado abraço, meu grande Paulo”, escreveu no Instagram Diogo Clemente, em homenagem ao letrista Paulo Abreu Lima.

Também Buba Espinho recorreu às redes sociais para homenagem o poeta de 68 anos. “Hoje partiu um amigo, um pai de família, um artista de mão cheia, um Homem de um caráter enorme. O Paulo foi um dos grandes impulsionadores da minha existência enquanto cantor a solo. Foi ele, um dos que me incentivou a caminhar em frente em busca de um sonho nosso, sim, nosso, porque a vitória dos que o rodeavam, era a sua vitória também. Uma valência única e rara na nossa sociedade. Hoje, mais que nunca, recordo as suas histórias únicas, os seus poemas mais belos, a sua forma de ser, o seu sotaque do norte, quase solitário, neste Alentejo, onde escolheu viver, e criar a sua família e a sua obra. Recordo tudo isto com um sorriso e uma lágrima no olho, pois a dor da sua partida é enorme, mas as boas lembranças, os bons momentos, as cantigas até às tantas é o que fica para sempre. Obrigado Paulo! Por tudo! Um dia havemos de nos encontrar aí em cima, e fazer um dos nossos petiscos, com cantorias, guitarradas, como só nós sabíamos e adorávamos fazer. As minhas condolências para a sua família! Até já 🧡”, escreveu o jovem artista alentejano.

