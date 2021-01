Instagram

“1 ano após e ainda parece mentira. Ironicamente partiste com herói escrito no equipamento e é o que realmente és. A todos os heróis que arriscam a vida no desporto motorizado, e em especial aos do Dakar, que a ajuda Divina vos proteja e esteja convosco”, escreveu o jovem piloto Miguel Oliveira nas redes sociais, na legenda de uma fotografia do colega.

Paulo Gonçalves não resistiu a uma queda fatal a 12 de janeiro de 2020, durante a sétima etapa do Rali Dakar, na Arábia Saudita. Recorde AQUI!