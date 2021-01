Margarida Corceiro e João Félix têm mostrado alguns momentos juntos que vivem em Madrid onde não pára de nevar e as temperaturas se mantêm negativas. Numa sessão de perguntas e respostas e a atriz fez uma revelação sobre a relação com o craque.

"É mentira que tenha sido amor à primeira vista”, acrescentando ainda que gostava de ser mãe, ainda assim fez uma ressalva. “Grande sonho meu e, repito, que não tem nada a ver com o facto de namorar agora“, respondeu.

Margarida Corceiro viaja várias vezes entre Lisboa e Madrid para estar perto do futebolista do Atlético Madrid. Entre as confissões, a jovem e modelo revelou que gostava que Félix jogasse no seu clube de eleição, o Sporting.

O casal namora há dois anos.