Discreta no que diz respeito à sua vida amorosa, Filipa Nascimento decidiu brindar os seus seguidores nas redes sociais com uma publicação especial. A atriz de Amor Amor partilhou uma fotografia romântica com o namorado, o também ator Duarte Gomes.

Na imagem, é possível ver o casal num momento de cumplicidade, tendo o mar como cenário de fundo.

Reprodução Instagram, DR

Recorde-se que os dois atores conheceram-se durante as gravações as novelas Vidas Opostas, em 2018, e estão a viver juntos desde o início de 2019.