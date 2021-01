Instagram

“Estou bem. Sem sintomas. Tranquila. Em casa no quentinho da lareira. De quarentena por precaução por ter moderado, sem máscara, o debate de quarta-feira com Marcelo Rebelo de Sousa que hoje testou positivo. Estávamos a uma distância grande, mas, por via das dúvidas, irei agora fazer o teste. Vai correr tudo bem!”, anunciou nas redes sociais Clara de Sousa na noite desta segunda-feira, dia 11, depois da Presidência da República ter confirmado que o chefe de Estado tinha testado positivo à Covid-19.

Contudo, entretanto, o Presidente já fez novo teste e o resultado foi negativo. Saiba mais AQUI!

Também a SIC emitiu um comunicado a esclarecer que a jornalista fará o teste esta quarta-feira. LEIA AQUI.